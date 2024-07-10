KAYSERİ (İGFA) - Develi İlçesi Yeni Mahalle’de bulunan taşınmaz üzerine hayırsever Maviler Yapı tarafından yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi,

Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle’de bulunan taşınmaz üzerine hayırsever Kemal Yiğit tarafından yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in katılımıyla imzalandı

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ve hayırseverlerimiz katıldı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, “Develi ilçemize iki adet ve Kocasinan ilçemize bir adet Aile Sağlığı Merkezi hayırseverlerimiz tarafından yaptırılıyor. Hayırseverlerimize minnetlerimi ifade ediyorum. Biz inançlı insanlarız, bu hayırlar hem bu dünya da hem de öbür dünyada karşımıza çıkacak. Develi ilçemize, Kocasinan ilçemize ve Kayserimize hayırlı olsun.” dedi

Hayırseverlerimiz de böyle bir hayır işi yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Belediye Başkanlarımız ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz diye konuştular.

Konuşmaların ardından Develi İlçesi İzmirli Mahallesi ve Yeni Mahalle’de yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezleri ile Kocasinan İlçesi Yeşil Mahalle’de yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezlerinin protokolü, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ve hayırseverlerimiz tarafından imzalandı.