Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğü'nde eğitim gören polis adayı öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Vali Faik Oktay Sözer, mesleğe adım atmaya hazırlanan genç polis adaylarına başarılar diledi.

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ndeki program kapsamında Vali Sözer, POMEM Müdürü Suat Günbey'i de ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin eğitim süreci ve mesleki gelişimleri üzerine yapılan değerlendirmede Vali Sözer, disiplinli, donanımlı ve vatanına bağlı genç polislerin yetişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'Devletine sadakatle hizmet eden her bir polisimiz, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır' diyen Vali Sözer, ' Bu bilinçle görevini yerine getiren her polis, yalnızca kanunları değil, aynı zamanda milletimizin vicdanını da temsil eder' dedi. Vali Sözer, ziyarette emniyet teşkilatının önemine bir kez daha vurgu yaptı.