Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Erzurum'da bir dizi hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak hem yeni atanan Erzurum Valisi Aydın Baruş'u hem de DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görevine getirilen Halil İbrahim Güray'ı ziyaret etti.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Gümüşhane Valisi iken Erzurum Valiliği görevine atanan Aydın Baruş'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette karşılıklı iyi dilekler paylaşılırken, iki il arasındaki iş birliği konularına da değinildi.

Bozkurt'un bir diğer durağı ise DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı oldu. Başkanlık görevine atanan Halil İbrahim Güray'ı ziyaret eden Vali Bozkurt, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede Ağrı'dan DAP'a sunulan projeler ele alınırken, bölgesel kalkınmayı destekleyecek yatırımlar ve iş birlikleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. İstişarelerde, bölge illerinin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin hızlandırılması ve etkin şekilde uygulanması konuları öne çıktı.

Vali Bozkurt'un gerçekleştirdiği ziyaretlerin, Ağrı'nın kalkınma hedefleri doğrultusunda bölgesel iş birliklerini güçlendirmesi açısından önemli olduğu değerlendirildi.