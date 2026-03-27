CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da arasında olduğu 11 kişinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Zeybek, şunları kaydetti:

"Yine hedefte halkın seçtikleri var, yine hedefte seçilenler var! Uşak’ta 37 yıl sonra CHP’yi birinci parti yapan güç, masa başı hesaplar değil, bizzat milletin kendisidir. Bu operasyonların temel sebebi, bir türlü hazmedemedikleri şey tam olarak budur. Özkan Yalım Başkan, Uşak halkının iradesidir.

Uşak’ta bir dönemi kapattığı ve halkı için gece gündüz çalıştığı için bu operasyona maruz kalmıştır. Tıpkı diğer belediye başkanlarımız gibi. Türkiye’nin dört bir yanındaki seçilmişlere yönelik operasyonların adresi neden hep aynı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı belediyelerden mi sorumlu? Tekrar altını çiziyorum… Bu gözaltılar ne bizleri durdurur ne de iktidar yürüyüşümüzü engeller. Ne yaparsanız yapın. Son sözü millet söyleyecek. Kazanacağız. Özkan Yalım’ın sonuna kadar yanındayız."