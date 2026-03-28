Trakya ve Ege'nin emekçi kadınları, kooperatifçilik çatısı altında güçlerini birleştirmeye hazırlanıyor. Keşan merkezli Kartopu ve Sahille Dayanışma Dernekleri tarafından organize edilen anlamlı gezide, Trakyalı kadın üreticiler Ege'nin tarımda ve kooperatifçilikte markalaşmış kadın liderleriyle deneyim paylaşımında bulunacak.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Kartopu Derneği ve Sahille Dayanışma Derneği, Trakya'daki kadın kooperatifi üyesi ve yöneticilerini Ege'nin öncü kadın liderleriyle buluşturuyor. Yarın başlayacak olan 'Kuşadası ve Seferihisar' gezisinde, tarımsal kalkınmanın yerel mimarları bilgi birikimlerini paylaşacak.

Ülke ekonomisinde kadın emeğinin ve kooperatifçiliğin önemine dikkat çekmek isteyen Kartopu ve Sahille Dayanışma Dernekleri, dev bir organizasyona imza atıyor. Trakya'dan hareket edecek olan kadın heyeti, Ege'nin tarımsal mucizelerine tanıklık etmek ve başarılı kooperatif modellerini yerinde incelemek üzere yola çıkıyor.

SEFERİHİSAR VE BADEMLER KÖYÜ'NDE 'EFSANE' BULUŞMA

Gezinin ilk durağı, kooperatifçilik tarihinin simge isimlerinden rahmetli Bakan Mahmut Türkmenoğlu'nun kızı, Vakıf Başkanı Hülya Türkmenoğlu olacak. Seferihisar Bademler Köyü'nde gerçekleşecek bu buluşmaya, İzmir Köy-KOOP Başkanı Neptün Soyer'in de katılması bekleniyor. Heyet, 1962 yılında kurulan ve Türkiye'nin en başarılı yerel kalkınma modellerinden biri kabul edilen Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin çalışmalarını inceleyerek köyün kültür ve sanat zenginliklerini görecek.

KUŞADASI'NIN ÖNDER KADINLARIYLA DENEYİM PAYLAŞIMI

Programın ikinci gününde rotayı Kuşadası'na çevirecek olan Trakyalı kadınlar;

Ayşe Günbey Şerifoğlu, Şerife Atınç, Nazlı Deniz Kuruoğlu gibi Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) ile 'Tarımda Kadın Kooperatifi'nin kurucu ve yöneticileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerde, kadınların ekonomideki yeri, üretim süreçleri ve sürdürülebilir kooperatifçilik üzerine stratejik bilgiler aktarılacak.

'GELECEK KADINLARIN EMEĞİNDE'

Dernek yetkilileri, Zirve Turizm'in katkılarıyla düzenlenen bu gezinin sadece bir ziyaret değil, bir 'kalkınma köprüsü' olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, 'Kadınların ekonomideki değerini ve özellikle tarımdaki kooperatifleşme gerekliliğini yakından görme fırsatı bulacağız. Ülkenin geleceğinde kadın önderliği hayati önem taşıyor' mesajı verildi.