ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz (Adana dışında), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında), ile Artvin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç kesimlerde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İZMİR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Akdeniz'in (Adana dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 3°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

KARS -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege'de fırtına; Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Batı Karadeniz geneli sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, bugün (Cuma) akşam ve gece saatlerinde batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, bugün (Cuma) akşam ve gece saatlerinde batısı 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, bugün (Cuma) akşam saatlerinde 6 ila 8; Güney Ege'de güneyli yönlerden 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, bugün (Cuma) akşam geneli ile gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, bugün (Cuma) akşam ile gece saatlerinde batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam ile gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, bugün (Cuma) akşam saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.