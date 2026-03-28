KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında dev projeler hayata geçirirken, vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek adına araç filosunu da güçlendiriyor. Bugün hizmete alınan 55 yeni otobüs de bu anlayışın ürünü olarak dikkat çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni otobüsler de dahil olmak üzere son 6 ayda hizmete alınan 222 aracı kalem kalem açıkladı.

ARAÇ FİLOSU BÜYÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, son 6 ay içinde 123 otobüs, 15 tramvay aracı, 42 araç ve iş makinesi, 10 acil tamir takım aracı, 20 hasta nakil aracı ve 12 yeni nesil elektrikli aracı hizmete aldıklarını açıkladı. Başkan Büyükakın, 'Kendi rekorumuzu kırıyoruz. Miras değil alınteri' sözleri ile büyüyen araç filosuna dikkat çekti.