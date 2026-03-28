Bilecik'te kökleri geçmişe uzanan ve nesilden nesile aktarılan anlamlı bir gelenek, bugün de aynı ruh ve heyecanla yaşatılmaya devam ediyor. Şeyh Edebali Külliyesi'nde her Cuma günü gerçekleştirilen 'şifalı pilav' ikramı, sadece bir hayır faaliyeti değil; aynı zamanda toplumsal birlik ve dayanışmanın güçlü bir simgesi olarak öne çıkıyor.

BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Cuma namazı sonrası külliye avlusunda vatandaşlarla bir araya gelerek bu köklü geleneğe bizzat eşlik etti. Kazan başına geçen Vali Sözer, vatandaşlara pilav ikramında bulunurken samimi sohbetler gerçekleştirip hal ve hatırlarını sordu.

Asırlardır Anadolu'nun birçok şehrinde sürdürülen hayır kültürünün önemli bir yansıması olan şifalı pilav geleneği, Bilecik'te hayırseverlerin katkılarıyla düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde devam ediyor. Sırayla üstlenilen bu ikram geleneği, sadece karınları doyurmakla kalmıyor; gönülleri de birleştiriyor.

Külliyenin manevi atmosferinde gerçekleşen bu buluşmalar, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir köprü kurarken, paylaşma ve yardımlaşma kültürünü canlı tutuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, aynı sofrada buluşmanın verdiği huzur ve kardeşlik duygusu bir kez daha hissedildi.

Vali Sözer, bu anlamlı geleneğin toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, 'Bu güzel mirası yaşatan ve katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bu dayanışma ruhu, bizim en büyük zenginliğimizdir' ifadelerini kullandı.

Geçmişten günümüze taşınan bu kültür mirası, Bilecik'te sadece bir gelenek değil; aynı zamanda toplumsal hafızanın canlı bir parçası olmaya devam ediyor.