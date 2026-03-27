TÜİK'in açıkladığı 1990-2024 Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, enerji sektörünün toplam emisyonlarda en büyük paya sahip olduğunu ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün yayımladığı 1990-2024 Sera Gazı Emisyon İstatistikleri verilerine göre, 2024 yılında ülkenin toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,3 artarak 584,5 milyon ton CO2 eşdeğeri (Mt CO2 eşd.) olarak hesaplandı. Kişi başına düşen emisyon ise 2024 yılında 6,8 ton CO2 eşdeğeri olarak belirlendi.

Toplam emisyonlarda en büyük payı enerji sektörü aldı. Enerji kaynaklı emisyonlar, 2024'te toplamın yüzde 71,8'ini oluşturarak 419,9 Mt CO2 eşdeğeri olarak kaydedildi. Bunu endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı (yüzde 12,9, 75,7 Mt CO2 eşd.), tarım (yüzde 12,6, 73,5 Mt CO2 eşd.) ve atık sektörü (yüzde 2,6, 15,4 Mt CO2 eşd.) izledi.

CO2 emisyonlarında enerji sektörü özellikle çevrim ve enerji alt kategorisi ile öne çıktı; toplam CO2 emisyonlarının yüzde 85,9'u enerji sektöründen, yüzde 13,7'si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, yüzde 0,3'ü tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

METAN (CH4) VE DİAZOT OKSİT (N2O) EMİSYONLARI

Metan (CH4) emisyonlarının yüzde 62'si tarım sektöründen gelirken, yüzde 19,5'i enerji ve yüzde 18,5'i atık sektöründen kaynaklandı. Tarımsal kaynaklı metan emisyonlarının yüzde 53,6'sı ise enterik fermentasyon faaliyetlerinden oluştu.

Diazot oksit (N2O) emisyonlarının ise yüzde 77,8'i tarım sektörüne, yüzde 11,4'ü enerjiye, yüzde 6,4'ü atık sektörüne ve yüzde 4,5'i endüstriyel işlemler ve ürün kullanımına ait. Tarımsal topraklar, N2O emisyonlarının yüzde 65,6'sının kaynağı olarak öne çıkıyor.

Enerji sektörü emisyonları 1990 yılına göre yüzde 192,3 artış gösterirken, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektörü yüzde 227,6 artış kaydetti. Tarım sektörü emisyonları yüzde 41,8, atık sektörü ise yüzde 49,7 oranında yükseldi. TÜİK'in verileri, Türkiye'nin sera gazı emisyonlarının büyük ölçüde enerji üretimi ve kullanımına bağlı olduğunu, tarım ve atık gibi sektörlerin ise özellikle metan ve N2O emisyonlarında kritik rol oynadığını ortaya koyuyor.