Çanakkale'de Uluslararası Basın Konfederasyonu (UBK) tarafından düzenlenen Marmara Bölge Çalıştayı, medya meslek yasası tartışmalarının yanı sıra üniversite, belediye ve valilik temaslarıyla dikkat çekti.

ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale'de düzenlenen 'Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu' Marmara Bölge Çalıştayı başladı. TİMEF Başkanı Şakir Gürel'in organizasyonunda hayata geçirilen çalıştay, medya meslek yasası, mesleki haklar ve basın sektörünün yapısal sorunlarını gündeme taşıdı.

UBK'DE 8 FEDERASYON BAŞKANI ÇANAKKALE'DE

Çalıştaya katılan heyette, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, MMYB Yürütme Kurulu Başkanı ve çalıştay moderatörü Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya'nın yanı sıra, İnternet Gazetecileri Federasyonu Başkanı Mesut Demir, ORKAR Başkanı Mehmet Yazıcı, İstanbul Gazeteciler Federasyonu Başkanı Adil Koçalan, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Dijital Medya Federasyonu Başkanı Bahtiyar Kahveci, İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu Kurucu Başkanı Nizamettin Bilici ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca da yer aldı.

Heyette ayrıca Türk Dünyası Vakfı Başkanı Erdoğan Erdoğdu, Çanakkale Barosu Başkanı Avukat Ardahan Dikme, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güler, 25, 26 ve 27. dönem Kars Milletvekili ve gazeteci Ayhan Bilgen, Ordu Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Mustafa Hamarat ile iletişim uzmanı ve eğitmen Ebru Gonca Türk de bulundu.

Basın sektörünün yapısal sorunları, mesleki haklar ve medya alanındaki yasal düzenlemelerin ele alındığı çalıştay, bölgeden çok sayıda medya temsilcisini bir araya getirdi.

18 MART ÜNİVERSİTESİYLE ÇİFTE PROTOKOL

Programın ilk durağı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi oldu. Üniversitedeki görüşmelere ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve rektör yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı katıldı.

Ziyaret kapsamında ÇOMÜ, UBK ve TİMEF arasında Medya Meslek Akademisi ile ERASMUS Akademik İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokolle medya eğitimi, mesleki gelişim ve uluslararası akademik iş birliklerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Programa Yeni Ankara imtiyaz sahibi Ali Çetin de katıldı. Çetin, üniversitedeki temaslarda Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı ile görüş alışverişinde bulundu.

Üniversite ziyaretinin sonunda heyet ile üniversite yönetimi arasında karşılıklı hediye takdimi de gerçekleştirildi.

BAŞKAN ERKEK İLE MEDYA SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Üniversite programının ardından heyet, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile bir araya geldi. Görüşmede yerel yönetimlerle medya kuruluşları arasındaki iletişim, basının kamusal rolü ve yerelde geliştirilebilecek ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Çalıştayın belediye ayağında, medya alanındaki kurumsal temasların güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerle iş birliği kanallarının geliştirilmesi başlıkları öne çıktı.

Belediye ziyaretinde de karşılıklı hediyeleşme gerçekleşti. TİMEF Başkanı Şakir Gürel'in yürüttüğü temaslarda, çalıştayın yalnızca mesleki sorunların tartışıldığı bir platform değil, aynı zamanda kurumsal ilişkilerin güçlendirildiği bir buluşma olduğu vurgulandı.

UBK HEYETİNDEN VALİ TORAMAN'A ZİYARET

Program kapsamında daha sonra Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ile görüşme gerçekleştirildi. Valilik ziyaretinde basın sektörünün güncel sorunları, medya alanındaki yasal düzenlemeler ve mesleki örgütlenme başlıklarının ele alındığı öğrenildi.

Üniversite, belediye ve valilik ekseninde tamamlanan temaslarla çalıştayın bölgesel ölçekte medya alanındaki ortak anlayışın güçlendirilmesine katkı sunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Günün devamında TİMEF Başkanı Şakir Gürel ile karşılıklı hediyeleşmeler gerçekleştirildi. Programın resmi temaslarının ardından yapılan buluşmada, çalıştayın anısına karşılıklı takdimlerde bulunuldu.