İstanbul'un kültür ve sanat hayatının kalbinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, hafızası yüzyıllara yayılan bir şehrin sesine ev sahipliği yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Sanatçı Ezgi Köker'in 'İstanbul Şarkıcısı' adlı solo albümünün tanıtım konseri, sanatseverlerle buluşarak unutulmaz bir geceye dönüştü. Musıki Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen proje, İstanbul'un musıkiyle yoğrulmuş ruhunu günümüze taşıma amacıyla yola çıktı. 'İstanbul Şarkıcısı' albümü aynı zamanda tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluşarak bu özel repertuvarı geniş kitlelere ulaştırdı.

İstanbul, asırlardır sadece bir şehir değil; duyan, hisseden ve anlatan bir varlık olmuştur. Mehtaplı gecelerin dinginliğinden ayrılıkların ince sızısına, kıyılarında yankılanan şarkılardan zarif meclislerin neşesine kadar pek çok duygu, bu şehirde musıkiye dönüşmüştür. 'İstanbul Şarkıcısı' albümü de tam olarak bu duyguların izini sürerek, klasik repertuvarın seçkin eserlerini çağdaş bir yorumla yeniden dinleyiciyle buluşturuyor.

Ezgi Köker, kendine has yorumu ve güçlü müzikal ifadesiyle, geçmişin zarafetini bugünün duyarlılığıyla harmanlıyor. Sanatçıya eşlik eden usta sazende kadrosu ise bu yolculuğu derinleştirerek dinleyiciyi zamanlar arasında dolaştırıyor. Her eser, İstanbul'un başka bir hâlini fısıldıyor; kimi zaman bir yalıda yankılanan ince bir nağme, kimi zaman bir vedanın sessiz ağıtı olarak hayat buluyor.

Albümün görsel dünyası da en az müziği kadar anlam yüklü. Klip çekimlerinin, İstanbul'un tarihî belleğinde simgesel bir yere sahip olan Pera Palas Hotel'ta gerçekleştirilmiş olması, projeye güçlü bir atmosfer katıyor. Bu tercih, çalışmanın yalnızca işitsel değil, aynı zamanda mekânsal bir hafıza taşıyıcısı olduğunun altını çiziyor.

Musıki Eğitim Vakfı ve Sanatçı Fikret Erkaya ev sahipliğinde gerçekleşen bu proje ile kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki misyonunu bir kez daha vurguluyor. Vakıf, sanat üretimini destekleyen yaklaşımıyla, gelenekten beslenen ama geleceğe seslenen projelere öncülük etmeye devam ediyor. 25 Mart akşamı AKM'de gerçekleşen bu özel konser, dinleyicilere yalnızca bir müzik dinletisi değil; İstanbul'un ruhunda bir yolculuk sundu.