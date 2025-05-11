Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kamu yönetiminde şeffaflık ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının en önemli örneklerinden biri olan Açık Kapı uygulaması kapsamında vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Valilik binasında düzenlenen buluşmada, vatandaşların talepleri, önerileri ve şikayetleri doğrudan Vali Aygöl’e iletildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'teki görüşmeler boyunca vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Vali Şefik Aygöl, devletin tüm kapılarının milletine daima açık olduğunu vurguladı.

Açık Kapı uygulamasının, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığına ve halkla devlet arasındaki güven bağını güçlendirdiğine dikkat çekti.

"Açık kapı milletin kapısıdır. Vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kurmak bizler için çok kıymetli. Her bir talep, bize hizmet yolunda ışık tutuyor" diyen Vali Aygöl, iletilen her konunun hassasiyetle değerlendirileceğinin altını çizdi.

Vali Aygöl ayrıca, çözüm odaklı yaklaşımın temel prensipleri arasında yer aldığını ve vatandaş memnuniyetinin her şeyden önce geldiğini belirtti. Açık Kapı’nın kamu yönetiminde şeffaflık, katılımcılık ve güven ortamını pekiştiren önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Bu tür buluşmaların aralıksız süreceğini kaydeden Vali Aygöl, halkla iç içe olmanın, yerel yönetimlerin en büyük gücü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.