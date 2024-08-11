Çukurova Uluslararası Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımları ile hizmete açıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlunun katılımları ile Türkiyenin sivil havacılık alanında 58. havalimanı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanının açılışını Adanalı ve Mersinlilerle birlikte yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydederek, Havalimanımızın Adanamız ve Mersinimizle birlikte tüm bölgemize, tüm Türkiye'ye, 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyor; Sözlerimin hemen başında bu önemli esere bölgemize kazandırılmasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, yüklenici firmalara, mimarlarımızla mühendislerin bize alın terleriyle adeta buranın harcını karan tüm işçi kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. dedi.

DEVLETİMİZ BURADA 25 YIL İÇERİSİNDE TOPLAM 297,1 MİLYON AVRO KİRA BEDELİ ELDE EDECEK

Son yıllarda Türkiyeye kazandırılan pek çok eserin kamu özel ortaklığıyla hayata geçirildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan bu eserlerin inşasını tamamladıklarını vurgulayarak, Böylece sadece ülkemizin altyapı eksiklerini süratle gidermekle kalmadık; aynı zamanda Türkiye ekonomisine de ciddi katma değer oluşturduk. Milletimizin istifadesine sunduğumuz her bir köprü, otoyol, havalimanı yatırım rakamlarının çok çok ötesinde ekonomik kazanç sağladı. Çukurova Havalimanının yapımında da aynı yöntemi uyguladık. Havalimanının toplam yatırım miktarı 608,5 milyon avrodur. Devletimiz burada 25 yıl içerisinde toplam 297,1 milyon avro kira bedeli elde edecektir. diye konuştu.

HAVALİMANIMIZIN ADANA'YA MESAFESİ 35 KİLOMETRE MERSİN'E MESAFESİ İSE 40 KİLOMETRE

Yeni havalimanının tüm Çukurova'nın ticaretine, turizmine, tarımsal yönetimine ekonomik hayatına önemli katkılar yaparak doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da vesile olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Havalimanımızın Adana'ya mesafesi 35 kilometre Mersin'e mesafesi ise 40 kilometredir. Yani her 2 şehrimizin de tam ortasında konumlanmıştır. Havalimanımız Mersin ve Adana'dan hem D-400 yolu hem de otoyol üzerinden kolay ulaşım imkanına sahiptir. Adana ve Mersin'le birlikte Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla 5 milyonu aşkın insanımıza hizmet verecek. ifadelerini kullandı.

VAKİTTEN 494 MİLYON, AKARYAKITTAN 84 MİLYON OLMAK ÜZERE YILLIK TOPLAM 578 MİLYON LİRA TASARRUF

Çukurova Uluslararası Havalimanının yapımına başlandığında eş zamanlı olarak bağlantı yollarının çalışmalarına başladıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Havalimanına konforlu güvenli ve hızlı erişim sağlamak amacıyla 15,9 kilometrelik yolumuzu bölünmüş yol standardında tamamladık. Proje kapsamında toplam 258 metre uzunluğunda 8 adet tek köprü, 90 metre uzunluğunda 2 adet çift köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik. Yol sayesinde vakitten 494 milyon Türk lirası, akaryakıttan 84 milyon Türk lirası olmak üzere yıllık toplam 578 milyon Türk lirası tasarruf edeceğiz. şeklinde konuştu.

ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI BÖLGENİN YÖRESEL KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYOR

Bakan Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanının Türk Bayrağının yeni taşıyıcısı ve Türkiyenin dünyaya açılan yeni kapısı olduğunu belirterek, Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurovanın eşsiz lezzetteki narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek; Çukurova Bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan ve bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu. ifadelerini kullandı.