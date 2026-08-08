Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden VakıfBank, Vanja Ivanovic'i kadrosuna kattı. Sırbistan Milli Takımı'nın da formasını giyen 22 yaşındaki smaçör, 'Hayalimin gerçekleştiğini görmek beni çok mutlu etti. VakıfBank formasını giymeyi dört gözle bekliyorum. Kupalar kazanmak ve şampiyonluklar elde etmek için buradayım.' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması kapsamında smaçör Vanja Ivanovic'i transfer etti.

22 Ekim 2004'te dünyaya gelen Vanja Ivanovic, kariyerinde; ZOK Leskovac 98, OK Zeleznicar ve Korabelka formalarını giydi. 2024-2025 sezonunda Sırbistan Ligi şampiyonluğu yaşarken, aynı zamanda ligin en değerli oyuncusu seçilen Ivanovic, 2020-2021'de Sırbistan Kupası'nda ve 2021-2022'de Sırbistan Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Ivanovic, 2022'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda da Sırbistan Milli Takımı ile bronz madalya kazandı.

'Kupalar kazanmak için buradayım'

Genç oyuncu, VakıfBank'a transfer olduktan sonra yaptığı ilk açıklamada, 'Hayalimin gerçekleştiğini görmek beni çok mutlu etti. VakıfBank formasını giymeyi dört gözle bekliyorum. Kupalar kazanmak ve şampiyonluklar elde etmek için buradayım. VakıfBank kazanmayı bilen bir kulüp. Ben de sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın bize inanmasını ve her zaman desteklemesini istiyorum. Hepinizle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum' dedi.