Küresel büyüme stratejisinin bir parçası olarak Türkiye'nin en köklü ve yenilikçi içecek şirketlerinden biri olan Uludağ İçecek Türk A.Ş., Avrupa pazarındaki varlığını daha da güçlendirecek stratejik bir ortaklığa imza attı.

BURSA (İGFA) - Alman profesyonel futbolunun en köklü ve ileriye dönük kulüplerinden biri olan 1. FC Nürnberg ile sponsorluk anlaşması imzalayan Uludağ İçecek, Avrupa futbolundaki ilk büyük ortaklığını başlattı. Bu iş birliği, Uludağ İçecek'in geleneksel bir Türk markasından Avrupa genelinde güçlü bir ticari varlığa sahip iddialı bir uluslararası Türk markasına dönüşümünde önemli bir dönüm noktasını simgeliyor.

Uludağ İçecek, prestijli ortaklıklar ve sponsorluklar aracılığıyla sporu desteklemeyi uzun süredir gerçekleştiriyor. 1985'ten bu yana Bursaspor'un en eski destekçilerinden biri olan Uludağ İçecek, yolculuğu boyunca kulübün yanında yer almış, forma sırt sponsorluğu ile takımın birçok büyük başarısında ve şampiyonluk kazandığı her sezonda kulübü desteklemiştir. Bu ortaklıklar aynı zamanda Dubai Palm City FC'nin forma sırt sponsorluğunu, 2019'dan bu yana EuroLeague Resmi Sponsoru olmasını ve 2017'den bu yana Uludağ Premium Ultra Trail'e (UPUT) sağladığı kesintisiz desteği de kapsamaktadır.

Ömer Kızıl: 'Geleceği birlikte şekillendirirken mirasımızı koruyoruz'

Ortaklığa ilişkin değerlendirmede bulunan Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl şunları söyledi: '1. FC Nürnberg ile yaptığımız ortaklık bir sponsorluk anlaşmasından çok daha fazlasını temsil ediyor; aynı temel değerleri paylaşan iki köklü marka arasındaki bir iş birliğidir. 1. FC Nürnberg gelenek, yenilikçilik ve sürdürülebilir bir geleceğe bağlılık ilkelerini simgeliyor; bu değerler Uludağ İçecek'i de onlarca yıldır tanımlayan değerlerdir. Ünü Frankonya bölgesinin çok ötesine uzanan Nürnberg, köklerine bağlı kalırken dönüşümü ve geleceği güvenle kucaklayan bir kulüp. Bu uzun vadeli ve disiplinli yaklaşım, bizim kurumsal felsefemizle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Alman profesyonel futboluna atılan bu ilk büyük adım, Avrupa'nın önde gelen içecek markalarından biri olma yolculuğumuzda kilit bir dönüm noktasına işaret ediyor. Taraftarlarla aramızdaki duygusal bağı güçlendirerek stadyumlara ve ötesine ferahlatıcı deneyimler taşımaktan ve bu heyecan verici yolculuğa çıkmaktan gurur duyuyoruz.'

Sponsorluk anlaşmasını değerlendiren 1. FC Nürnberg Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Niels Rossow ise şunları söyledi: 'Uludağ'ın Alman futbolundaki ilk ortaklığı için 1. FC Nürnberg'i seçmesinden gurur duyuyoruz. Geleneklerine bağlı bir şirket ve aynı derecede zengin bir mirasa sahip bir kulüp - sadece kağıt üzerinde değil, mükemmel bir uyum gibi görünüyor.'

Miras ile geleceği birleştiren bir vizyon

114 yıllık kurumsal mirasıyla, kökleri 1912 yılına kadar uzanan Uludağ İçecek, adını şirketin hikayesinin başladığı Bursa'ya tepeden bakan simgesel dağ Uludağ'dan alıyor. 1930 yılında Nuri Erbak'ın orijinal Uludağ Gazoz formülünü geliştirmesiyle Uludağ İçecek yeni bir döneme girdi. Bugün şirket, Avrupa ve Orta Doğu'daki operasyonları aracılığıyla bu mirası uluslararası pazarlara taşıyor. 1. FC Nürnberg ile yapılan ortaklık, Uludağ markasının profesyonel futbol dünyasındaki uluslararası görünürlüğünü daha da güçlendiriyor.