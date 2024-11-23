VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında karşılaştığı Nilüfer Belediyespor Eker’i mağlup etti.BURSA (İGFA) - VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nde kazanmaya devam ediyor. Sarı siyahlılar, 10. hafta maçında konuk olduğu Nilüfer Belediyespor Eker’i 3-0 yenerek galibiyet serisini 9 maça yükseltti. VakıfBank’ta Kiera Van Ryk 22 sayıyla sahanın en çok sayı üreten ismi oldu.

İlk sette 7 oyuncusundan direkt skor katkısı alan VakıfBank’ta bu bölümde 6’şar sayı üreten Kiera Van Ryk ve Derya Cebecioğlu öne çıktı. Sarı siyahlılar, 3 blokla oynadığı ilk seti 25 dakikada 25-17 kazanarak öne geçti. 2. sete 6-1’lik skorla giren VakıfBank, ardından 19-11’lik üstünlüğü yakaladı. Seti de 25-15 gibi farklı bir skorla hanesine yazdıran sarı siyahlılar, durumu 2-0’a getirdi. Büyük heyecana sahne olan ve 40 dakikada tamamlanan 3. seti de 29-27 ile alan VakıfBank, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

VakıfBank, Bursa’da set vermeden mağlup ettiği rakibi karşısında resmi maçlardaki galibiyet serisini de 34 karşılaşmaya yükseltti. Sarı siyahlılar, söz konusu maçlarda rakibine toplamda sadece 7 set verdi. 

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VakıfBank bir sonraki maçında CEV Şampiyonlar Ligi’nde İtalyan ekibi Vero Volley Milano ile 28 Kasım Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.

Kaynak: igf