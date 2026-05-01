Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'ın girişimiyle, Patnos Çakırbey İlkokulu öğrencilerine Trabzonspor forması hediye edildi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Çakırbey köyündeki ilkokulda teneffüs sırasında Trabzonspor müziği çalındı. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, okulun öğretmen ve öğrencilerini makamında ağırladı. Öğrencilerin Trabzonspor sevgisinden etkilenen Başsavcı Çalış, Trabzonspor Kulübü ile iletişime geçerek Çakırbey İlkokulu 2-A sınıfında eğitim gören 27 öğrenci için forma talebinde bulundu.

ÖĞRENCİLER YENİ FORMALARIYLA SAHAYA ÇIKTI

Trabzonspor Kulübü tarafından gönderilen formalar, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve öğretmenlerin katılımıyla öğrencilere teslim edildi. Forma sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, Başsavcı Adem Çalış'a teşekkür ederek okul bahçesinde yeni formalarıyla futbol oynadı. Ağrı Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar da okuldaki tüm öğrencilere kitap hediye ederek programa destek verdi.

Başsavcı Adem Çalış, amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu belirterek Trabzonspor Kulübü'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sınıftaki öğrencilerin Trabzonsporlu olduğunu öğrenince kulüp yetkilileriyle görüştüklerini ifade eden Çalış, özellikle Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç'a teşekkür ederek talep ettikleri formaların kısa sürede gönderildiğini söyledi.

Çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Çalış, 'Biz küçükken orijinal takım formamız yoktu. Her forma, futbola ilgisi olan bir çocuğu mutlu eder. Bugün Trabzonspor formasını kendilerine hediye ettik, biz de mutlu olduk. İnşallah diğer takımlara da örnek olur. Anadolu'nun her köşesinde bu tarz etkinliklerin yapılması çocuklarımızı mutlu eder' dedi. Forma sürpriziyle sevinç yaşayan öğrenciler ise hediyeler karşısında çok mutlu olduklarını ifade etti.