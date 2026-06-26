Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Uzunköprülü sporcular, biri gümüş, biri bronz olmak üzere dört önemli derece elde etti. Başarılı judocular, Milli Takım kadrosuna seçilerek Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etme hakkı kazandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Judo Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, 19-21 Haziran tarihleri arasında Hatay Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen organizasyona Türkiye'nin 67 ilinden 917 sporcu katıldı.

Şampiyonada mindere çıkan Uzunköprülü sporcular, gösterdikleri başarılı performanslarla dikkat çekti. Ahmet Efe Öymen, +90 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Alara Akbuz ise +36 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Organizasyonda ayrıca Yalçın Demir Topallar +66 kilogram kategorisinde, Metin Mustafa Şahin ise +81 kilogram kategorisinde Türkiye beşincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonada elde edilen derecelerle Milli Takım kadrosuna seçilen başarılı sporcular, önümüzdeki dönemde Avrupa ve Balkan kupalarında ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek.

Başarıya ilişkin yapılan açıklamada, sporcuların yanı sıra antrenörler, aileler, öğretmenler ve okul yöneticileri de tebrik edilerek, elde edilen başarının ekip çalışmasının ürünü olduğu vurgulandı.

Uzunköprülü judocuların elde ettiği derecelerin, ilçenin spor alanındaki yükselişini ortaya koyduğu ifade edildi.