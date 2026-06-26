Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen '30 Ağustos Zafer Kupası Fındıkpınarı-Ayvagediği Futbol Turnuvası' Arslanköy-Buluklu ve Bekirde-Aladağ maçları ile start aldı.

MERSİN (İGFA) - Toplam 43 takımın mücadele edeceği turnuva; dostluk, dayanışma ve sportif rekabeti güçlendirirken, futbolseverlere de heyecan dolu karşılaşmaları izleme fırsatı sunmaya başladı.

BÖLGE HALKI MAÇLARA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği ve yaz aylarının geleneksel spor organizasyonları arasında yer alan '30 Ağustos Zafer Kupası Fındıkpınarı-Ayvagediği Futbol Turnuvası'; mahalleler arasındaki dostluk, dayanışma ve sportif rekabeti bir kez daha sahalara taşıyor.

Futbolseverler turnuva boyunca heyecan dolu karşılaşmaları izlerken, birlik ve beraberlik ruhunu da yaşama fırsatı bulacak. Koray Aydın Stadyumu'nda oynanmaya başlayan turnuvada Toroslar ve Akdeniz ilçelerini kapsayan 31 takım ile Mezitli ve Yenişehir ilçelerini kapsayan 12 takım olmak üzere toplam 43 takım yer alıyor.

BAŞKAN YILDIZ: 'BU TURNUVANIN BİRİNCİSİ HEPİMİZ OLACAĞIZ'

Arslanköy-Bulukluspor karşılaşmasının başlama vuruşunu yapan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, sporun dayanışmayı ve kardeşliği pekiştiren bir alan olduğuna dikkat çekerek 'Turnuvaya katılacak olan bütün mahallelerimizi tebrik ediyorum. Bu turnuvanın birincisi hepimiz olacağız. Çünkü bu turnuva; dayanışmayı, kardeşliği, hemşehricilik bilincini ve komşuluğu güçlendirmek için yapılıyor. Güzellik, dostluk ve dayanışma kazansın' dedi ve herkesi maçları izlemeye davet etti.