Tenis branşında yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sağlayan Osmangazi Belediyespor, her yıl yüzlerce ilkokul öğrencisini ücretsiz tenis eğitimleriyle buluşturuyor. Bu kapsamda sezon boyunca gerçekleştirilen çalışmalara katılan öğrenciler, düzenlenen törende katılım sertifikalarını aldı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyespor'un, NOSAB İlkokulu iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Çocuklar Tenisle Tanışıyor Projesi' bu yıl da yüzlerce öğrenciyi sporla buluşturdu.

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen eğitimlere katılan 400 öğrenci, tenis sporunun temel kurallarını ve tekniklerini öğrenme fırsatı yakaladı. Eğitim döneminin tamamlanmasının ardından düzenlenen sertifika töreninde öğrenciler, emeklerinin karşılığı olan katılım belgelerini alarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Çocukların erken yaşlarda spor kültürü kazanmasını amaçlayan proje, aynı zamanda tenis branşında yetenekli sporcuların keşfedilmesine katkı sağlıyor. Eğitimler sırasında performanslarıyla öne çıkan öğrenciler, Osmangazi Belediyespor'un altyapısına dahil edilerek lisanslı sporcu olma yolunda ilk adımlarını atıyor. Her yıl düzenli olarak sürdürülen proje sayesinde birçok çocuk tenisle tanışırken, başarılı sporcular da ulusal düzeyde düzenlenen turnuvalarda Bursa'yı ve kulüplerini temsil etme şansı elde ediyor.

'HER YIL 400 ÇOCUĞUMUZA TENİS EĞİTİMİ VERİYORUZ'

Osmangazi Belediyespor ve NOSAB İlkokulunun ortaklaşa düzenlediği tenis projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, 'Bu projemiz, hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olacak nitelikte bir çalışma. Tamamen ücretsiz olarak yürüttüğümüz proje kapsamında her yıl 400 çocuğumuza tenis eğitimi veriyoruz. Bu öğrencilerimizin arasından seçilen performans sporcularımız, Türkiye genelinde düzenlenen turnuvalarda önemli dereceler elde ediyor. Bizim en büyük hedefimiz, Osmangazi Belediyespor bünyesinde yetişen tenisçilerimizi gelecekte Grand Slam turnuvalarında mücadele ederken görmek. Altyapıya verdiğimiz önem, Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın destekleriyle artarak devam ediyor. Bugün 22 farklı branşta 5 bin 200 lisanslı sporcumuz bulunuyor. Yıl içerisinde yaklaşık 50 bin çocuğumuzu sporla buluşturuyoruz. Osmangazi'yi sporun kalbi haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.

Yıl boyunca aldıkları tenis eğitimlerinin ardından sertifikalarını alan öğrenciler ise böylesine güzel bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.