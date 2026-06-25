İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek 14. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu için kayıtlar açıldı. 13 Eylül 2026 Pazar günü koşulacak organizasyon, binlerce sporcuyu Körfez'in eşsiz manzarasında bir araya getirecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin spor vizyonunun önemli bir parçası olan Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, yalnızca bir yarış olmanın ötesinde; İzmir'in tarihini, kültürünü ve sporla iç içe yaşam anlayışını tanıtan güçlü bir marka değeri olarak 14'üncü kez düzenlenecek. Türkiye Atletizm Federasyonu ve World Athletics yarışma kurallarına uygun gerçekleştirilecek organizasyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da elit atletler ile amatör koşucuları aynı heyecan etrafında buluşturacak.

16 yaş ve üstü katılımcıları bir araya getiren yarışta sporcular, İzmir Körfezi'nin eşsiz manzarası eşliğinde kentin simge noktalarından geçerek hem derece elde etmek için mücadele edecek hem de kurtuluş coşkusunu sporla yaşayacak. 'Kurtuluş Şehrinde Zafer Senin Elinde' sloganıyla yapılacak yarış, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp yine aynı noktada sonlanacak. 21 kilometrelik koşu için başvurular https://www.maratonizmir.org adresi üzerinden yapılabilecek. Başvurular 28 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

21 ÜLKEDEN KATILIM OLDU

Her geçen yıl katılımın arttığı yarı maratonda bu yıl da yoğun ilgi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 bin koşucunun mücadele ettiği organizasyona 21 farklı ülkeden 58 yabancı sporcu katıldı. Kenya, Etiyopya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, İtalya ve Japonya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından atletler İzmir'de buluşarak yarış heyecanına ortak oldu. Elde edilen dereceler de organizasyonun yüksek rekabet düzeyini gözler önüne serdi. Erkeklerde Dominick Kipkirui Bet, 1 saat 4 dakika 38 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşırken, kadınlarda Marie Clemence Calvin 1 saat 17 dakika 50 saniyelik derecesiyle kürsünün zirvesine çıktı.