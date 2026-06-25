BURSA (İGFA) - Mudanya'da İngiliz işgaline karşı direnişin sembolü olan Şükrü Çavuş, şehadetinin 106. yılında ilçenin düşman işgalinde şehit olan 9 Mudanyalı'nın aralarında olduğu Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Mudanya İskele Meydanı'ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törene Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, siyasi parti ve STK temsilcileri ile meclis üyeleri, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Deniz Dalgıç, ilçenin tarihi hafızasının korunmasının geçmişe saygı ve geleceğe karşı sorumluluk olduğunu vurgulayarak, ilçenin Kurtuluş mücadelesindeki önemine dikkat çekti. Mudanya'nın sıradan bir ilçe olmadığının altını çizen Başkan Dalgıç, 'Bu topraklar barışın simgesidir. Bir yanda Şükrü Çavuş'un ilk kurşunu, diğer yanda Mudanya Mütarekesi'nin susturduğu silahlar var. Şükrü Çavuş'un cesareti bugün de yol gösterici konumda' diye konuştu.

Tören, katılımcı protokolün anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Şehit Şükrü Çavuş ve diğer şehitleri anma programı kapsamında Mudanya Hal Camii'nde okunan mevlid sonrasında, lokma hayrı yapıldı.