Türkiye A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri erkek Milli Futbol Takımı'nı 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti. Milli yıldız Arda Güler, attığı gol ve etkili performansıyla maçın oyuncusu seçildi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye milli futbol takımı, Los Angeles Stadyumu'nda oynanan grup maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri erkek millî futbol takımı'nı 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ABD, 3. dakikada Altursty'nin golüyle öne geçti. Ay-yıldızlılar bu gole 10. dakikada Arda Güler ile cevap verdi. Baskısını sürdüren Türkiye, 31. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

İkinci yarıda ABD, 49. dakikada Sebastian Berhalter'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede son sözü uzatma dakikalarında Kaan Ayhan söyledi. 90+8. dakikada fileleri havalandıran deneyimli savunmacı, Türkiye'ye 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Karşılaşmanın ardından sergilediği etkili performans ve attığı golle öne çıkan Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda üçüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Bu sonucun ardından Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda Amerika Birleşik Devletleri erkek millî futbol takımı 6 puanla liderliği korurken, Avustralya millî futbol takımı ile Paraguay millî futbol takımı 4'er puanla ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldı.

Bizim Çocuklar, turnuvaya galibiyetle veda etti.