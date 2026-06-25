Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Xinjiang Flying Tigers forması giyen ABD'li guard Zach Nutall'ı kadrosuna kattı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mavi-yeşilli ekip, guard rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Birleşik Amerikalı basketbolcu Zach Nutall ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

1999 doğumlu ve 1.90 metre boyundaki oyuncu, hem oyun kurucu hem de şutör gard pozisyonlarında görev yapabiliyor. Modern 'combo guard' özellikleriyle dikkat çeken Nutall'ın, takımın hücum organizasyonlarına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Kolej kariyerinde Sam Houston State ve Southern Methodist University (SMU) formaları giyen Zach Nutall, profesyonel kariyerine Bosna Hersek temsilcisi HKK Široki'de başladı. Daha sonra Rusya VTB Ligi ekiplerinden BC Nizhny Novgorod'da mücadele eden ABD'li oyuncu, geçtiğimiz sezonu Çin Basketbol Ligi (CBA) ekiplerinden Xinjiang Flying Tigers'ta geçirdi.

2025-2026 sezonunda Çin Ligi'nde 42 maçta forma giyen Nutall, sezonu maç başına 12.5 sayı, 3.6 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla tamamlarken, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 31.4 isabet oranı yakaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Modern combo guard özellikleriyle öne çıkan Zach Nutall'a ailemize hoş geldin diyor, 2026-2027 sezonunda başarılar diliyoruz' denildi.