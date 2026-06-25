Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından personelin sosyal kaynaşmasını artırmak, kurum kültürünü pekiştirmek ve sporun birleştirici gücünü sahaya yansıtmak amacıyla düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası, Doğan Seyfi Atlı Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen açılış programıyla start aldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanlıklarından 30 takım ve yaklaşık 450 personelin yer aldığı turnuvanın açılışına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, daire başkanları, idari amirler, takım sorumluları, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Tüm takımların sahada yerlerini almasının ardından turnuva, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



'AMACIMIZ KURUM KÜLTÜRÜNÜ VE KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRMEK'



Açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, turnuvanın sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda büyük bir aile olmanın göstergesi olduğunu vurguladı.

Başkan Çavuşoğlu, 'Denizli'mize gece gündüz demeden hizmet veren mesai arkadaşlarımızın bu kez yeşil sahada bir araya gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Turnuvamızın temel amacı, birimlerimiz arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, kurum kültürümüzü en üst seviyeye taşımak ve en önemlisi fair-play çerçevesinde sosyal kaynaşmayı sağlamaktır. Sahada rekabet, dışarıda ise her zaman olduğu gibi dostluk ve kardeşlik kazanacaktır' dedi.



'ŞEHRİN KAYNAKLARINA BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ'



Konuşmasında yaklaşık iki buçuk yıldır sürdürdükleri başarılı mesaiye de değinen ve tüm belediye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, 'Yaklaşık iki buçuk yıldır birlikte çalışıyoruz ve gerçekten çok büyük yollar katettik. Her alanda, her girdiğimiz sokakta herkes Büyükşehir ile ilgili pozitif cümleler kuruyor. Şehrin kaynaklarına birlikte sahip çıkıyoruz; israf noktasında birçok şeyi birlikte başardık. Bizim göremediğimiz, sizin pratik içinde doğru bulduğunuz her fikirde de önümüz açık. Sizinle yol arkadaşlığı yapmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığımıza ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyor, hepinize başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.



İLK VURUŞ BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN



Konuşmaların ardından açılış maçını yapacak olan takımlar yeşil sahadaki yerlerini aldı. Başkan Çavuşoğlu'nun gerçekleştirdiği başlangıç vuruşu ile turnuvanın ilk müsabakası başladı.

Yaklaşık bir buçuk ay boyunca kıyasıya ama bir o kadar da dostane mücadelelere sahne olacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası, personelin motivasyonunu artırırken Denizli'de sporun ve dostluğun güzel bir örneğini sergileyecek. Turnuvaya, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanlıklarından 30 takım ve yaklaşık 450 personel katılıyor.