Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, ikinci kez tehdit edildi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan F.Ö. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Başkan Martin'i hedef alarak 'Kurşunları tek tek sıraya dizerek başkan Martine yollayarak en kısa zamanda görüşeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Uzunköprü'de tehdit mesajının ardından polis ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Şüpheli şahıs, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Gereken adli başvurular yapılmıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.' dedi.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT EDİLMİŞTİ

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, 1 Haziran 2025 Pazar günü de benzer bir tehdit olayıyla gündeme gelmişti. Cumhuriyet Parkı'nda ailesiyle birlikte vakit geçirdiği sırada, Ş.Ç. isimli bir kişi yanına gelerek görüşme talebinde bulunmuştu. Kısa süreli sohbetin ardından Ş.Ç., sosyal medya üzerinden Başkan Martin'e 'Sen dua et ki ailen yanındaydı. Yanımda bıçağım vardı, sana takacaktım ama yapmadım. Bu iş burada bitmedi.' şeklinde tehdit mesajı göndermişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Ş.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

'BU CESARETİ KİMLERDEN ALIYORLAR?'

Yaşanan son olay, ilçe kamuoyunda büyük tepki topladı. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden 'Bir belediye başkanını bu kadar rahat tehdit edenler bu cesareti kimlerden alıyor?' yorumlarında bulundu.

Emniyet yetkilileri, benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin artırıldığını, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.