Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, OSB, oda ve borsa başkanları ile birlikte tarım, hayvancılık ve sanayi alanlarına yönelik yatırım değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Büyükkılıç Kayseri’yi, sanayi, ticaret, tarım ve turizm alanı olmak üzere birçok alanda üreten ve ülke ekonomisine katkı sunan bir kent haline getirme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Hasan Nuri Kuş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı ve İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü katıldı.

Kayseri’nin hem sanayide hem ticarette hem de turizmde daha ileri gitmesi konusunda çalışmalara katkı sağlamak için karşılıklı fikir alış verişinde bulunduklarını vurgulayan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, “Yeni yatırımların yapılabilmesi için yeni alanlara ihtiyacımız var. Hem ilgili bakanlıklarımız hem belediyelerimiz ile konuşmak suretiyle iş insanlarına bu imkânı da sağlayacağız, önümüzdeki dönemdeki yapacağımız çalışmalarla” dedi.

Akar, tarım ve hayvancılığın önemine işaret ederek, “Tarım önemli bir konu, tarımın bir an önce gelişmesi bakımından bu konular üzerinde arkadaşlarımızın üzerinde durduklarını büyük memnuniyetle gördüm. Bize düşen ne varsa çiftçi kardeşlerimizin çalışmalarını kolaylaştırmaya, verimini arttırmaya elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Hayvancılık da önemli bir alan, bu konuda da benzer şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Tarım, hayvancılık ve sanayi alanlarında son derece verimli bir toplantı olduğunu kaydederek, iş birliğini arttırmaya devam edeceklerini ifade eden Akar, Kayseri’nin Orta Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak ilerlemesini sürdürmek için omuz omuza çalışmaların devam edeceğini belirterek, emeği geçenlere, katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti.