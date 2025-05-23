Toplam 630, yabancı 51, Bursa’dan 216 firmanın katılımıyla HOMETEX 2025 Ev Tekstili Fuarı, sektörün tüm dinamiklerini bir araya getirdi. Fuar, Bursa'nın ev tekstili alanındaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne sererken, sektör temsilcilerinden de tam not aldı.BURSA (İGFA) - Hometex 2025 Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, fuarın sektör adına büyük bir başarıya imza attığını belirtti.



Başkan Engin, Hometex 2025'in ev tekstili sektörümüzün geldiği noktayı ve geleceğe yönelik potansiyelini açıkça ortaya koyduğunu ifade ederek, "UTİB olarak, fuara üye firmalarımızla katılmaktan gurur duyuyoruz. Bu katılım, firmalarımızın yenilikçi ürünlerini, kaliteli üretim anlayışını ve küresel pazardaki rekabet güçlerini sergileme fırsatı bulduğunu gösteriyor" dedi.

Türkiye'nin ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olduğuna dikkat çeken Taşdelen Engin, "Sektörümüz, tasarım odaklı üretim, yüksek katma değerli ürünler ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle global pazarda her geçen gün daha da güçleniyor. Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlar sayesinde, trendleri belirleyen ve fark yaratan ürünler ortaya koyuyoruz. Sektörlerimiz için geçtiğimiz yıl, küresel ve bölgesel ekonomik gelişmelerin etkilerinin çokça görüldüğü zorlu bir dönem oldu ve ardından bilinmezlerle dolu 2025’e adım attık. Savaşlar, siyasi ve ekonomik değişimler, AB’deki daralma ve ABD’nin korumacı önlemleri, yeni güç dengeleri, tarife savaşları gibi çok sayıda denklem ihracatçılar için planlamayı zorlaştırıyor. Diğer yandan sektörün yeni konjonktürdeki pozitif imkânları en iyi şekilde değerlendirebilmesi için ülkemizde kamu destekleri ile maliyetleri düşürme ve özel sektör devlet işbirliği ile rekabet gücümüzü artırmaya yönelik stratejiler büyük önem taşıyor. Sektör bugüne kadar elinden geleni yaptı ve yapacak, ancak devlet desteklerinin artırılması, kur politikalarının üretici ve ihracatçı dostu bir yapıya kavuşması ve enerji ile işçilik maliyetlerinde düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz.” diye konuştu.

BURSA: EV TEKSTİLİNİN PARLAYAN YILDIZI

Bursa'nın ev tekstili sektöründeki özel konumuna da vurgu yapan Engin, Bursa'nın tarihi ve kültürel birikimiyle birlikte tekstil sektörünün de merkezi konumunda olduğunu belirterek, özellikle ev tekstili alanında köklü bir geçmişe ve güçlü bir üretim altyapısına sahip olduklarını kaydetti. "En üst segmentte üretim ve ihracat gerçekleştirebiliyoruz" diyen Engin, "Bölgedeki firmalarımız, döşemelik kumaştan perdelik ürünlere, havludan nevresime kadar geniş bir ürün yelpazesiyle dünya markalarına üretim yapıyor. Nitelikli iş gücü, modern üretim tesisleri ve güçlü ihracat potansiyeliyle Bursa, ev tekstili alanında Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek" diye konuştu.