Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından kadınların üretime ve ekonomik hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kadın Girişimciler Sokağı, bir kez daha kapılarını açtı. Sümbüllü Bahçe Sokağı'nda kurulan stantlarda girişimci kadınlar, el emeğiyle hazırladıkları ürünleri satışa sunarak, hem ürünlerini tanıtma hem de aile bütçelerine katkı sağlama fırsatı yakaladı.

BURSA (İGFA) - Kadınların üretimde, istihdamda ve sosyal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer almasını hedefleyen Osmangazi Belediyesi, kadın girişimciliğini destekleyen projeleriyle kadınların ekonomik hayata katılımına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Kadın girişimcilerin birbirinden farklı ürünlerle yer aldığı sokakta el yapımı takılar, tekstil ürünleri, dekoratif objeler, doğal sabun ve kozmetik ürünleri ile çok sayıda ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yoğun ilgi gören etkinlikte vatandaşlar, alışveriş yapmanın yanı sıra ürünleri hazırlayan kadınlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi alma imkanı buldu. El emeği ve özgün ürünlerin sergilendiği stantlar, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

AMAÇ KADIN ÜRETİMİNİ ARTIRARAK OSMANGAZİLİLERE SUNABİLMEK

Kadın Girişimciler Sokağı'nı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, stantları tek tek gezerek girişimci kadınlarla bir araya geldi. Esendemir, kadın girişimcilere hayırlı işler ve bol kazanç dileğinde bulundu. Kadın girişimcilerin Osmangazi'de el emeklerini sergilediğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, '30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kadınları bir araya getirdik. Kadın Girişimciler Sokağı'nı periyodik olarak düzenliyoruz. Bunun amacı kadın üretimini artırmak ve bütün Osmangazililere sunabilmek. Bundan sonra da bu tarz etkinliklerimiz artarak devam edecek.' şeklinde konuştu.

Osmangazi'de stant açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten girişimci kadınlar da, 'Osmangazi Belediyesi kadın girişimcileri her zaman destekliyor. Biz de Kadın Girişimciler Sokağı'nda el emeği ürünlerimizi satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz.' ifadelerini kullandı.