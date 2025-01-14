Birçok önemli projede yer alan oyuncu Bedia Ener 70 yaşında hayatını kaybetti.BURSA (İGFA) - Sanatçının vefat haberi, kendi sosyal medya hesabından “Hoşçakalın, ben melek oldum” notuyla duyuruldu. Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli projeyle tanınan tiyatro sanatçısı Bedia Ener'in ölüm haberi sevenlerini üzdü.

BEDİA ENER KİMDİR?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sanat kariyerine 1968 yılında Bakırköy Halkevi’nde tiyatro ile adım atarken, 1970’te Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları ve Asuman Dabak Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda sahne aldı. Televizyon ekranlarında ve sinema dünyasında da aktif bir rol oynayan Ener, seslendirme sanatçısı olarak da başarılara imza attı. Harry Potter serisindeki Profesör McGonagall karakterini Türkçe olarak seslendirdi.