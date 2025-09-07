EFEST’in ilk gününde usta gazeteciler Uğur Dündar ve Gökmen Ulu, “Dünden Bugüne Hakikatin Peşinde” söyleşisinde Efes Selçuklular ile buluştu.İZMİR (İGFA) - Söyleşiye, Türkiye’nin geleceği üzerine değerlendirmeleriyle başlayan usta Gazeteci Gökmen Ulu, birçok yurttaşın endişelerini paylaştığını belirterek; efeler diyarında sadece zeybek oynarken diz çöken, dik duruşlu, başarılı bir başkan gördükleri için geldiklerini söyledi.

Demokrasi mücadelesinin uzun soluklu bir süreç olduğuna dikkat çeken Ulu, kendi tecrübelerinden örnekler vererek, “Merak etmeyin, çıkacağız bu karanlıktan. Biliyoruz ki güneş mutlaka doğar. Ben de tutuklandım, Silivri’de altı ay tecritte kaldım. Zordu ama oradan delirmeden çıktım. Neden korkmalıyız? Çocuklarımız için, onların geleceği için korkmalıyız. Onlara böyle bir ülke bırakmak en büyük endişemiz olsun.” dedi. Ulu, vatandaşlara örgütlü mücadele çağrısı yaptı.

“VAZGEÇİLMEZ ROTAMIZ ATATÜRK”

Uğur Dündar ise meslek hayatındaki tecrübelerinden yola çıkarak gençlere seslendi: “Bizim vazgeçilmez rotamız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine yazdığı yoldur" diyen Dündar, "O rotadan bizi hiçbir güç uzaklaştıramaz. Gençler, sizi geleceğe götüren yolunuzda temiz izler bırakın. Engellerle karşılaşsanız da aşın. Onurla yaşamanın yolu budur.” dedi.

Söyleşinin sonunda gazetecilere teşekkür eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Şu anda sahnede öyle duayenler var ki… Cumhuriyet değerlerine bağlılıkları ve onurlarıyla, her türlü baskıya rağmen gazetecilik görevini en saf ve temiz haliyle yerine getiriyorlar. Sizler adına onların önünde saygıyla eğiliyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” diye konuştu.

Program, Efes Selçuklu çocukların Uğur Dündar ve Gökmen Ulu’ya çiçek takdimiyle sona erdi.