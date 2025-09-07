Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Gezgin Çocuk Atölyesi”, yaz boyunca 16 ilçeyi dolaşarak 15 bin çocuğa unutulmaz anlar yaşattı. Final programlarını Erenler ve Hendek’te gerçekleştiren atölye, çocukların hem eğlendiği hem de üreterek öğrendiği renkli bir yolculuğa imza attı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gezgin Çocuk Atölyesi” 16 ilçeyi kapsayan renkli yolculuğunu tamamladı. Yaz sezonu boyunca süren etkinliklerde toplam 15 bin çocuk eğlenceli ve öğretici anların tadını çıkardı.

Her ilçede büyük bir coşkuyla karşılanan Gezgin Çocuk Atölyesi’nin son durakları ise Erenler ve Hendek oldu. Minikler, bu ilçelerde düzenlenen final programlarında da yine unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlik kapsamında çocuklara “Bu Şehir Hepimizin” yazılı özel çantalar dağıtıldı. Çocuklar bu çantaları kendi hayal güçleriyle boyayarak renklendirdi. Ayrıca yüz boyama, pamuk şeker ve mısır ikramları, balon dağıtımı ve çocuklara özel danslarla şenlik havası yaşandı.

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şehrin geleceği olan çocuklarla 16 ilçede bir araya gelmekten ve onlarla eğlenceli vakit geçirmekten büyük mutluluk duydukları belirtilerek, "Çocuklarımızın neşesi ve enerjisi, bu şehir için en büyük değerdir.‘Bu Şehir Hepimizin’ anlayışını çocuklarımızla paylaşmak bizler için son derece kıymetlidir. Atölyemizin son programlarını gerçekleştirdiğimiz Erenler ve Hendek ilçeleriyle birlikte, bu güzel ve anlamlı yolculuğu tamamlamış bulunuyoruz.Katılım sağlayan tüm çocuklarımıza ve değerli ailelerine gönülden teşekkür ediyor, gelecek etkinliklerde yeniden buluşmayı temenni ediyoruz” ifadeleri yer aldı.