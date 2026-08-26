Ankara'da kargo aktarma merkezine düzenlenen operasyonda 109 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. İstanbul'da kargoyu teslim alan bir şüpheli suçüstü yakalanırken, operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü de ele geçirildi.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda 109 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Van'dan İstanbul'a kargo yoluyla yüklü miktarda eroin gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki kargo aktarma merkezinde narkotik dedektör köpeğiyle yaptıkları aramada uyuşturucuyu tespit etti.

Uyuşturucu Madde Ticaretine yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonda;

-109 kilo 300 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve: pic.twitter.com/ut47JBVe2q — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 25, 2026

Operasyonun devamında İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, eroin bulunan kargoyu teslim alan şüpheli suçüstü yakalandı.

Aynı merkezde yapılan diğer aramalarda ise 10 bin 917 paket kaçak sigara, 875 kaçak elektronik sigara ve 450 kaçak puro ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu imalatçısından sokak satıcısına kadar zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.