Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
KAYSERİ (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09.53'te kaydedilen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Deprem sonrasında bölgede an itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 26, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pınarbaşı (Kayseri)
Tarih:2026-08-26
Saat:09:53:43 TSİ
Enlem:38.7505 N
Boylam:36.54183 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/koZaSlxBJ2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: RSS