Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

KAYSERİ (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Buğdaylı-Kızık yolunda kapsamlı çalışma
Buğdaylı-Kızık yolunda kapsamlı çalışma
İçeriği Görüntüle

Saat 09.53'te kaydedilen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem sonrasında bölgede an itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

Kaynak: RSS