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Deprem sonrasında bölgede an itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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