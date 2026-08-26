Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Romanya'dan Türkiye'ye giriş yapan ve Bursa'ya gitmek üzere olan araç, risk analizi sonucu X-ray taramasına alındı.

EDİRNE (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 288 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, 24 Ağustos 2026 saat 05.46'da Romanya'dan Türkiye'ye giriş yapan ve Bursa'ya gitmek üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen bir araç, şüphe ve risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında araçta şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine araç detaylı arama için hangara alındı. Yapılan aramada 287 kilo 910 gram ağırlığında, esrar türü uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirilirken, Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.