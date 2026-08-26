Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, otopsi video kaydı üzerinden hazırlanan yeni bilirkişi raporunda 'şüpheli ölüm' tespiti yapıldığını açıkladı. Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında 'adam öldürme', bazı doktorlar ve bir Adli Tıp Kurumu yöneticisi hakkında ise 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma yürütülüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Denizolgun'un otopsisine ilişkin video kaydı üzerinden Adli Tıp Kurumu uzmanı bilirkişi tarafından 25 Ağustos 2026 tarihli rapor hazırlandı. Raporda ölümün 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bu tespit üzerine, şikayet edilen Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında ilk etapta 'adam öldürme' suçundan soruşturma yürütülmeye başlandı. Soruşturma kapsamında ayrıca 17 Ekim 2016 tarihli ve 'beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm' değerlendirmesinin yer aldığı Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporuna imza atan doktorlar da incelemeye alındı. Başsavcılık, otopsi video kaydının gönderilmesi amacıyla 24 Şubat, 1 Haziran ve 14 Temmuz 2026 tarihlerinde yazılar gönderildiğini, bu yazılara özü itibarıyla 'böyle bir kayıt yoktur' şeklinde cevap verildiğini bildirdi. Ancak 18 Ağustos 2026 tarihinde söz konusu kaydın mevcut olduğunun bildirilmesi üzerine, kaydın bulunmadığı yönündeki cevapla ilgili Adli Tıp Kurumu yöneticisi hakkında da ilk etapta 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldığı açıklandı.

HTS KAYITLARI VE TEREKE DOSYASI DA İNCELENİYOR

Başsavcılık, soruşturmanın yalnızca otopsi raporu ve video kaydıyla sınırlı olmadığını duyurdu.

Fethi kabir işlemi, Adli Tıp Kurumu ile yapılan yazışmalar, ölüm olayına ilk müdahale eden Riva Polis Merkeziyle yazışmalar, HTS kayıtları ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla gerçekleştirilen yazışmaların yanı sıra Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyasına verilen cevapların da soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Devam eden beyan işlemleri ve toplanacak diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletilerek ve hassasiyetle sürdürüleceği kaydedildi.

BASIN AÇIKLAMASI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 07/09/2016 tarihindeki vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılan tahkikatta;



Müteveffanın otopsisine ilişkin video kaydı üzerinden alınan 25/08/2026: — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) August 26, 2026