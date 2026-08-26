Kültür ve Turizm Bakanlığı, basit konaklama tesisleri ile plaj işletmelerinin belgelendirilmesine ilişkin yönetmelikte önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenlemeyle basit konaklama tesislerine resepsiyon, ilk yardım personeli, oda donanımı ve havuz güvenliği gibi alanlarda asgari standartlar getirildi.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının bugün yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle basit konaklama turizm işletme belgelerinin devrine sınırlama getirildi. Belgeler, ölüm veya miras yoluyla intikal dışında devredilemeyecek. Aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili yaptırımlar uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle basit konaklama tesisleri için de asgari fiziki ve hizmet standartları belirlendi.

25 oda ve üzerindeki tesislerde resepsiyon bulundurulması zorunlu olacak. Tesislerde ilk yardım malzemeleri ile ilk yardım sertifikalı personel bulunacak; temizlik, bakım ve haşereyle mücadele düzenli olarak yapılacak.

Havuzlara da kapsamlı güvenlik şartları getirildi. Havuzlarda uygun zemin ve duvar kaplamaları, filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemleri, kaymayı önleyici yüzeyler, emniyet basamakları ve gerekli ölçüm işaretleri bulunacak. Ayrıca yeterli sayıda sertifikalı cankurtaran görevlendirilecek. 12 yaş ve üzeri müşteri kabul eden tesislerde, bu politika önceden duyurulmak şartıyla çocuk havuzu zorunluluğu aranmayacak.

Yatak odalarında ise standartlara uygun yatak, yastık ve havlu gibi temel donanımların yanı sıra aydınlatma, priz, çöp kutusu, elbise dolabı ve perde gibi unsurların bulunması zorunlu hale getirildi. Banyolar için de duş, vitrifiye, armatür, ayna ve sabun gibi asgari donanımlar belirlendi.

Düzenlemedeki yeni asgari niteliklere ilişkin hükümler 1 Kasım 2026'da, diğer hükümler ise bugün itibariyle yürürlüğe girdi.