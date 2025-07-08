İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı’nın 2. etabında yüzde 90 fiziksel ilerleme sağladı. Üsküdar’dan Sultanbeyli’ye 50 dakikada ulaşımı sağlayacak hat, 2026 başında hizmete açılacak. Saatte 64.800 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak hat, sosyal hizmet alanlarıyla da dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un doğu aksındaki ulaşımı güçlendirecek Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı’nda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy Metro Hattı’nın devamı niteliğindeki projenin Samandıra Merkez–Sultanbeyli arasındaki 2. etabında fiziksel ilerleme yüzde 90’a ulaştı. 10,9 kilometre uzunluğundaki hat, tamamlandığında Üsküdar’dan Sultanbeyli’ye 50 dakikada kesintisiz ulaşım sağlayacak.

İlk etap olan Çekmeköy–Samandıra Merkez (6,5 km, 4 istasyon) 16 Mart 2024’te açılmıştı. İkinci etapta ise Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonları yer alıyor.

SAATTE 64.800 YOLCU KAPASİTESİ

Hat, 140 metrelik 6’lı tren dizileri ve 90 saniyelik sefer sıklığıyla çalışacak. Tam kapasitede saatte 64.800 yolcu taşınacak. Bölge ihtiyaçları gözetilerek, Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu’nda Çocuk Oyun ve Eğlence Merkezi ile Çocuk Parkı, Veysel Karani İstasyonu’nda ise “Yuvamız İstanbul” kreşi gibi toplumsal hizmet alanları planlandı.

Metro hattı, Dudullu’da M8 Dudullu-Bostancı Hattı, Çarşı’da M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı, Altunizade’de Metrobüs, Üsküdar’da ise Marmaray ve Şehir Hatları ile entegre olacak. Bu entegrasyon, İstanbul’un doğu ve batı aksları arasında hızlı ve kesintisiz ulaşımı güçlendirecek.

PROJENİN ZORLU GEÇMİŞİ VE FİNANSMAN BAŞARISI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, projenin hikayesini şöyle anlattı:

“2017’de sözleşmesi imzalanan hat, finansal ve tasarımsal sorunlar nedeniyle yüzde 4 ilerlemeyle durdurulmuştu. 2019’da yeni finansmanla 7 Ocak 2020’de çalışmalar yeniden başladı. Tasarım ve yer tahsisi sorunlarını çözerek ilerledik. İlk etap 16 Mart 2024’te açıldı. Şu an 2. etapta yüzde 90’ı geçtik. 400 milyon Euro’nun üzerinde ödeme yaptık, önemli bir kısmını öz kaynaktan karşıladık. Kredi onayı da alındı, birkaç ay içinde tanımlanacak ve çalışmalar daha da hızlanacak.”