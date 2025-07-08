Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Kırsaldaki Çınarlar” projesi kapsamında kırsalda yaşayan yaşlı, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin evlerine duman dedektörleri yerleştiriyor. Yangın riskine karşı erken müdahale sağlayan proje, 13 ilçede başlatıldı. İlk etapta 100 haneye ulaşan uygulama, vatandaşların güvenliğini artırmayı hedefliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan yaşlı, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin güvenliğini artırmak için “Kırsaldaki Çınarlar” projesi kapsamında yeni bir uygulamaya imza attı. Proje, olası ev yangınlarını önlemek amacıyla evlere duman dedektörleri yerleştiriyor.

Dedektörler, yangın tehlikesi algıladığında 24 saat görev yapan komuta merkezine sinyal gönderiyor.

Merkez, önce haneye en yakın aile bireylerini bilgilendiriyor, acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla itfaiye ekiplerine haber veriyor. Bu sayede ekipler, evde özel ihtiyaç sahibi bireylerin olduğunu bilerek müdahale ediyor.

13 İLÇEDE YAYGINLAŞACAK

Proje, düşük gelir grubundaki ve yangın anında kurtarılması zor bireylerin yaşadığı hanelerde öncelikli olarak başlatıldı.

Muğla’nın 13 ilçesinde yaygınlaştırılması planlanan uygulama, kırsalda daha güvenli yaşam koşullarını hedefliyor. İlk etapta 100 haneye duman dedektörü yerleştirilecek, ilerleyen süreçte bu sayı artırılacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin dayanışma ve insana saygının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Kırsalda yaşayan büyüklerimizin yalnız olmadığını hissettirmek en temel görevleri olduğunu belirten Başkan Aras, "Duman dedektörleri, olası yangınlarda hayat kurtaracak. 13 ilçede bu projeyi yaygınlaştırarak daha güvenli bir Muğla inşa ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.