Orman Genel Müdürlüğü, Uşak Merkez ve İzmir Bergama’da orman dışı alanlarda başlayan yangınlara 5 uçak, 10 helikopter, 58 arazöz ve 355 personelle müdahale ediyor. Vatandaşlardan #YeşilVatan için duyarlılık istendiİZMİR (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, Uşak Merkez ve İzmir Bergama’da orman dışı alanlarda başlayan yangınlara karşı yoğun bir mücadele yürütüldüğünü duyurdu.

Yangınlara, 5 uçak, 10 helikopter, 58 arazöz ve 355 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, yangınların bir an önce kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

???? #Uşak / Merkez???? #İzmir / #Bergama✈️ 5 Uçak ???? 10 Helikopter ???? 58 Arazöz????‍???? 355 PersonelOrman dışı alanlarda başlayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor. ⚠️ Hava sıcaklıkları… pic.twitter.com/r2IshVGPF9— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 20, 2025

Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının yangın riskini artırdığına dikkat çeken Orman Genel Müdürlüğü, vatandaşları #YeşilVatan’ı korumak için duyarlı olmaya çağırdı.

Yetkililer, yangınların önlenmesi için ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve çevre bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.