İzmir’in Urla ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın gece kontrol altına alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir’de dün akşama doğru Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’nde ormanlık alanda başlayan yangın İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Rüzgârın şiddetiyle kısa sürede büyüyen yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yapıldı.

Alevlere İzmir İtfaiyesi karadan 7 arazöz ve 26 personel ile müdahale ederek yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engelledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin muhtarlara dağıttığı yangın tankerleri ile orman gönüllüleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.