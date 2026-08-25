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Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgârın yangın riskini artırdığına dikkat çeken Orman Genel Müdürlüğü vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, açık alanlarda ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının kesinlikle yakılmaması gerektiğini vurguladı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtilirken, yangını tamamen kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

BURSA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıklayan Orman Genel Müdürlüğü, alevleri tamamen kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleye devam ettiğini bildirdi.

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