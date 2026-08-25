Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına 2 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda kara aracıyla müdahale ediliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tarım alanlarına ve ardından ormanlık alana sirayet etti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma başlatıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına müdahalenin sürdüğünü duyurdu

Müdahale çalışmalarında; 2 uçak, 4 helikopter, 18 arazöz ve su tankeri, 12 iş ve hizmet aracı ve 98 personel görev yapıyor.

Ekipler, alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını önlemek ve yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.