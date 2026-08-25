Jandarma ekiplerinin Hakkari ve Samsun'da düzenlediği operasyonlarda toplam 265 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanlığı, Hakkari ve Samsun'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Hakkari ve Bafra Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Hakkari, Van ve Samsun İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda Hakkari'de 127 kilogram, Samsun'da ise 138 kilogram olmak üzere toplam 265 kilogram skunk ele geçirildi.

Hakkari ve Samsun'da 'Uyuşturucu Madde Ticaretine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 265 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Operasyonlarda 4 şüpheli zehir taciri yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol hükümleri: pic.twitter.com/b1GXac1fiO — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 25, 2026

Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, gençlerin geleceğini hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin güvenlik güçlerinin etkin operasyonları ve toplumun desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.