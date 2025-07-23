Yaz aylarının kavurucu sıcaklarının etkisini artırdığı bugünlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği limonata dağıtımına bu yıl da başladı.MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde haftanın 4 günü kentin farklı noktalarında dağıtım yapan ekipler, özellikle sanayi siteleri ve hal kompleksleri gibi yoğun emek gücünün harcandığı bölgelerde görev yapıyor. Limonata ikramının bu haftaki durağında, kentin en yoğun çalışma noktalarından biri olan Mersin Toptancı Meyve ve Sebze Hal Kompleksi ile Mersin Sanayi Sitesi yer aldı.

Katkı maddesi içermeyen ve anne eli lezzetinde hazırlanan C vitamini deposu limonatalar, bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olurken; sıcak hava koşullarında çalışan vatandaşların hem ferahlamasını hem de moral bulmasını sağlıyor. Büyükşehir Aşhanesi’nde hijyenik koşullarda hazırlanan limonatalar, tadı ve aroması ile emekçilerden tam not alıyor. İçene tatlı bir mola imkanı sunan ve 5. yılına giren uygulama kapsamında, şimdiye kadar yaklaşık 120 bin bardak limonata vatandaşla buluşturuldu.

YAZGI: “5. YILINA GİREN UYGULAMA KAPSAMINDA, 120 BİN BARDAK LİMONATA İKRAMINDA BULUNDUK

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Yusuf Yazgı, geleneksel olarak her yaz yaptıkları limonata ikramına bu sene de başladıklarını, uygulamanın bu sene 5. yılına girdiğini kaydetti. Hava sıcaklıklarının artması ile başlayan limonata dağıtımında vatandaşların serinlemesini amaçladıklarını söyleyen Yazgı, “Hem serinletici hem de vitamin deposu olan limonatayı, haftanın 4 günü kentin farklı noktalarında dağıtıyoruz. Dağıtımlarımız özellikle sanayi siteleri ve hal kompleksleri gibi yoğun emek gücünün harcandığı bölgelerde yapılıyor. 5 yıl boyunca yaklaşık 120 bin bardak limonata dağıttık” dedi.