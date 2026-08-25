Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı birlikte ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Bahçeli'yi Ahlat'taki konutunda ziyaret ederken, iki liderin buluşmalarına ilişkin fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

BİTLİS (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki programlarını sürdürüyor. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki ziyarette iki lider, tarihî şahidelerin bulunduğu alanda dua etti. Erdoğan ve Bahçeli'nin ziyareti sırasında çekilen fotoğraflar da sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE ZİYARET

Erdoğan, mezarlık ziyaretinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ahlat'taki konutunda ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmeye ilişkin kareler de iki liderin sosyal medya hesaplarında yer aldı.

Ahlat'taki programda Erdoğan'ın yanı sıra Bahçeli ve Cumhur İttifakı ortakları da etkinliklere katıldı