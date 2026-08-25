Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 22.27'de gerçekleşen depremin derinliğini 7,93 kilometre olarak açıkladı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.

Terör mağdurlarına yeni başvuru dönemi
Terör mağdurlarına yeni başvuru dönemi
İçeriği Görüntüle

AFAD verilerine göre saat 22.27'de yaşanan gelen depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.

Yerin 7,93 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü Sincik olarak kaydedilen sarsıntıyla ilgili an itibariyle olumsuz bir durum bildirilmedi.

Kaynak: RSS