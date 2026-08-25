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Yerin 7,93 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü Sincik olarak kaydedilen sarsıntıyla ilgili an itibariyle olumsuz bir durum bildirilmedi.

AFAD verilerine göre saat 22.27'de yaşanan gelen depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 22.27'de gerçekleşen depremin derinliğini 7,93 kilometre olarak açıkladı.

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