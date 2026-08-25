Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 22.27'de gerçekleşen depremin derinliğini 7,93 kilometre olarak açıkladı.
ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 22.27'de yaşanan gelen depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.
Yerin 7,93 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü Sincik olarak kaydedilen sarsıntıyla ilgili an itibariyle olumsuz bir durum bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 25, 2026
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2026-08-25
Saat:22:27:11 TSİ
Enlem:38.11917 N
Boylam:38.44483 E
Derinlik:7.93 km
Detay:https://t.co/sJwVdwxiqp@afadbaskanlik
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