1 Eylül 2026'dan itibaren 3713 sayılı Kanun kapsamındaki başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek. Başvurularda kurum kurum belge toplama dönemi sona eriyor; vatandaşların ellerindeki bilgi ve belgeleri sisteme yüklemeleri yeterli olacak.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, terörle mücadelede yaralanan personelin 3713 sayılı Kanun kapsamındaki başvuru sürecine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Bakanlık, sürecin 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacağını duyururken, terörle mücadelede yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet personeli ile güvenlik korucularının muvazzaf ve emeklileri başvurularını e-Devlet üzerinden yapabileceğini kaydetti.

Başvuru ekranında 'terör sonucu yaralanma' olayının kısaca özetlenmesi ve varsa mevcut bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi yeterli olacak. Vatandaşların kamu kurumlarından ayrıca belge talep etmesine gerek bulunmayacak.

e-Devlet dışında başvuru kabul edilmeyecek. Birlik, kurum ve askerlik şubeleri üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacak.