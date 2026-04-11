İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beydağlı çiftçilerin ekonomik risklerini azaltmaya yönelik iki önemli projeyi hayata geçirdi. Kısa vadede gelir sağlayacak ipekböcekçiliğini yeniden canlandırmak için bin ağaçlık dut plantasyonu kuruldu. Uzun vadede ise hastalıklar nedeniyle verimi düşen kestane üretimine destek olmak için, kestane kanseri ve gal arısına dayanıklı 1500 kestane fidanı çiftçilere dağıtıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticinin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kentin kestane ve ipekböceği yetiştiriciliğinde öne çıkan ilçelerinden Beydağ'da iki önemli projeyi hayata geçirdi. İzmir'de ipekböceği üretiminin yaklaşık dörtte üçünün karşılandığı Beydağ'da, üretimi güçlendirmek ve girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla Beydağ Belediyesi ile protokol yapılarak dut plantasyonu kuruldu. Öte yandan ilçenin önemli geçim kaynaklarından biri olan kestane üretimini desteklemek için, hastalıklara ve zararlılara dayanıklı kestane fidanları üreticilere dağıtıldı.

İpekböcekçiliği için dev hammadde yatırımı

Beydağ Belediyesi'nin tahsis ettiği arazide çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran'ın eşliğinde bin adet akdut fidanını toprakla buluşturdu. Alanda yetiştirilecek dut ağaçlarından elde edilecek yapraklar, ipekböcekçiliğinin temel hammaddesi olarak üreticilere ulaştırılacak. Bu adımla birlikte, özellikle Beydağlı kadınlar başta olmak üzere aile bireylerinin aktif rol aldığı ipekböcekçiliğinin geliştirilmesi adına önemli bir yatırımın ilk aşaması hayata geçirilmiş oldu.

Kestane üretimi güçlendirildi

Hastalıklar ve girdi maliyetleri nedeniyle zor günler yaşam mücadelesi veren Beydağlı kestane üreticileri de unutulmadı. 23 mahallede yetiştiricilik yapan toplam 348 üreticiye fidan desteği verildi. Kestane kanseri ile kestane gal arısına dayanıklı türler olan bin adet ERTAN ve 500 adet BETİZAC kestane fidan Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı'nda dağıtıldı. Dirençli kestane fidanları ile Beydağ'ın kestane üretimi güçlendirilmesine katkı sağlandı.