Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir genelindeki 11. sınıf öğrencilerinin Yüksek Hızlı Trenle seyahat ederek İstanbul'un doğal ve tarihi güzelliklerini yakından görmeleri amacıyla yürüttüğü 'Genç Seyyah' projesi bu yıl da başarılı şekilde tamamlandı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerin geçmişin izlerini anlayan, medeniyet birikimini özümseyen, milli ve manevi değerlerle donanmış bir şekilde yetişmelerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Gençlerin tarihi ve kültürel mirasın izlerini yerinde görerek öğrenmelerini çok kıymetli bulduklarını belirten Başkan Altay, 'Genç Seyyah projemiz kapsamında bu yıl 31 ilçemizden 25 bin 920 lise öğrencimizi İstanbul'un tarihi ve manevi atmosferiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüksek Hızlı Tren ile gerçekleştirdiğimiz ve 54 sefer olarak planlanan gezilerimizi sorunsuz bir şekilde tamamladık.

Bu yılla birlikte projemize katılan öğrenci sayımız 138 bin 496 oldu. Öğrencilerimizin medeniyetimizin izlerini yakından hissetmeleri ve kültürel birikimimizi doğrudan tecrübe etmeleri bizler için son derece anlamlı. Gençlerimizin bu seyahatler sayesinde hem sosyal yönden gelişim sağlamalarını hem de tarih bilinci kazanarak şehirlerimizin taşıdığı değerleri daha iyi kavramalarını amaçladık' dedi.